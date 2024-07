Joaquim interessa ao Botafogo - Divulgação / Santos FC

Publicado 17/07/2024 12:18

Rio - Em busca de um zagueiro, o Botafogo negocia a contratação de Joaquim, do Santos. De acordo com informações do portal "Goal", há duas possibilidades mais prováveis no momento: a ida para o clube carioca ou para o Bahia, no entanto, o defensor tem preferência por acertar com o Alvinegro.

O Botafogo está disposto a desembolsar algo em torno de 10 milhões de euros (R$ 59,40 milhões na cotação atual). As partes discutem a forma como a operação poderá acontecer. O Alvinegro deseja efetuar o pagamento de forma parcelada. O zagueiro, de 25 anos, é o plano B do clube carioca para o sistema defensivo. A primeira opção era o Moïse Bombito, mas o canadense não quis vir para o futebol brasileiro.



Além do Alvinegro, o Bahia também tem interesse em Joaquim, mas o desejo do defensor é atuar no futebol carioca. Além de um zagueiro, o clube carioca também quer contratar um lateral-direito para encerrar a janela de transferências.



O Botafogo já anunciou a contratação de três reforços para o segundo semestre: o volante Allan, o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus. O clube carioca segue atento ao mercado.