Tiquinho Soares foi suspenso no jogo entre Botafogo x Atlético-MG Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/07/2024 11:32

Rio - Botafogo e Palmeiras fazem um duelo decisivo em busca da liderança do Brasileirão na noite desta quarta-feira (17), às 21h30, no Estádio Olímpico Nilton Santos. Para esta partida, válida pela 17ª rodada, o técnico Artur Jorge tem boas e más notícias. Vice-artilheiro da equipe, o meia Eduardo é desfalque. Em contrapartida, Tiquinho Soares e Bastos retornam ao time, que ainda poderá contar com a presença dos novos reforços Allan e Igor Jesus.

Na última partida, Eduardo sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita ao cobrar um pênalti, no triunfo do Botafogo diante do Vitória. O meia vai desfalcar o Glorioso por pelo menos um mês e vai se juntar a outros jogadores com problemas físicos, como o lateral-direito Rafael e o atacante Matheus Nascimento.

Apesar do desfalque importante, o técnico Artur Jorge terá os retornos de dois pilares de sua equipe, o centroavante Tiquinho Soares e o zagueiro Bastos. A dupla volta a ficar à disposição após cumprirem suspensão automática no último jogo. Com isso, o treinador pode escalar um time próximo ao que ele considera ser o ideal para o duelo decisivo contra o Palmeiras.

Outra boa novidade para Artur Jorge são os reforços Allan e Igor Jesus. Já regularizados , o volante e o atacante participaram dos treinos e podem ser relacionados para o duelo desta noite. Até o momento, o Botafogo ainda não divulgou a lista dos atletas relacionados para o jogo.

Líder do Campeonato Brasileiro, empatado com o Palmeiras, com 33 pontos, o Botafogo vem embalado para a partida que pode definir o título simbólico do primeiro turno. Sem perder há cinco jogos, o alvinegro busca sua quarta vitória consecutiva na competição. O duelo desta noite tem expectativa de casa cheia, cerca de 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Confira a provável escalação:

John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge