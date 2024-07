Allan em treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2024 13:21

Rio - O volante Allan teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está liberado para estrear pelo Botafogo nesta quarta-feira (17), contra o Palmeiras, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Allan foi integrado ao grupo comandado por Artur Jorge no dia 1º de julho e era o único dos três reforços ainda indisponível para atuar - antes, Igor Jesus, atacante, e Thiago Almada, meia, já haviam sido regularizados.

O Botafogo é o líder do Brasileirão, com 33 ponto somados, enquanto os paulistas ocupam o segundo lugar com a mesma pontuação. A bola rola às 21h30.