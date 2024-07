John Textor foi homenageado com pintura no muro do Estádio Nilton Santos - Reprodução

Publicado 15/07/2024 10:35

Rio - Dono da SAF do Botafogo, John Textor, foi homenageado por um torcedor com uma pintura de seu rosto no muro do Estádio Nilton Santos. A arte foi feita na noite do último domingo (14).

Desde sua chegada ao Brasil, Textor conquistou a torcida do Botafogo com sua personalidade e as mudanças que fez no futebol do clube. Só na atual temporada, foram mais de R$ 250 milhões investidos em reforços.

O empresário norte-americano ainda levará um tempo para ver a homenagem de perto. Na última sexta-feira (12), ele retornou aos Estados Unidos para outros compromissos, mas tentará retornar ao Brasil para acompanhar o duelo com o Palmeiras, na próxima quarta-feira (17), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.