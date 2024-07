Joaquim é um dos principais nomes da defesa do Santos - Raul Baretta / Santos

Publicado 14/07/2024 16:01

contratação do zagueiro Joaquim, do Santos, nos próximos dias. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Glorioso se reunirá na terça-feira (16) com o empresário do jogador, Luizinho Piracicaba, para costurar o negócio. Rio - O Botafogo tentará avançar pela, nos próximos dias. Segundo o jornalista Venê Casagrande,, Luizinho Piracicaba, para costurar o negócio.

Joaquim é um alvo antigo do Botafogo. Em abril, o time carioca já havia feito uma oferta ao Peixe pela contratação do defensor, que foi recusada. O clube paulista deseja algo em torno de 10 milhões de dólares (R$ 54,5 milhões na cotação atual) pelo jogador.

Além do Glorioso, Bahia e Tigres, do México, também demonstraram interesse no jogador. O time baiano já apresentou proposta e segue aguardando resposta. Os mexicanos, entretanto, tiveram sua oferta recusada pelo Santos.



Na atual temporada, Joaquim fez 27 jogos pelo Santos e marcou três gols. Ele está no clube santista desde 2023.