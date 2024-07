Botafogo deve quase R$ 4 milhões ao São Paulo por Tchê Tchê - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo deve quase R$ 4 milhões ao São Paulo por Tchê TchêVítor Silva/Botafogo

Publicado 13/07/2024 18:00 | Atualizado 13/07/2024 18:35

Rio - O Botafogo tem uma dívida pagar pagar nos próximos dias. A Justiça do Rio de Janeiro estipulou na última quarta-feira (10) o prazo de três dias para o pagamento de uma dívida de R$ 3,7 milhões com o São Paulo pela contratação do volante Tchê Tchê, segundo o "UOL". O Alvinegro, no entanto, ainda não foi notificado.

Tchê Tchê foi contratado por R$ 4,8 milhões por 70% dos direitos econômicos. O Botafogo ainda não pagou duas parcelas de R$ 1,3 milhão referentes ao ano passado, além de R$ 407 mil por metas de desempenho, vencidas em janeiro. O São Paulo entrou com uma ação cobrando R$ 3.774.730,75, atualizados por juros e correção monetária.

Contratado em 2022, Tchê Tchê soma 128 jogos, cinco gols e sete assistências com a camisa do Botafogo. O jogador, de 31 anos, é titular e já participou de 33 partidas nesta temporada, além de ter feito um gol. No Brasileirão, ele esteve presente em 13 dos 16 duelos disputados pelo Alvinegro, que é o líder do campeonato com 33 pontos.