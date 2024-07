Chegada de John Textor, do Botafogo, ao Barradão - Vítor Silva/Botafogo

Chegada de John Textor, do Botafogo, ao BarradãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/07/2024 21:50

Salvador - John Textor não só assistiu ao triunfo do Botafogo sobre o Vitória por 1 a 0 , na última quarta-feira (11), como também participou da comemoração no vestiário do Barradão. Os jogadores fizeram a festa junto com o acionista majoritário da SAF e gritaram o nome dele. O Glorioso registrou o momento no vídeo de Bastidores, da Botafogo TV.

Com o resultado e a derrota do Flamengo na rodada , o Botafogo chegou aos 33 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. O Palmeiras aparece no segundo lugar com a mesma pontuação, mas leva a pior nos critérios de desempate.

Coincidentemente, as duas equipes vão se enfrentar na próxima rodada. Botafogo e Palmeiras medirão forças na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.