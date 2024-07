Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 12/07/2024 15:46 | Atualizado 12/07/2024 15:47

Rio - O Botafogo anunciou que 15 mil torcedores já garantiram ingressos para a partida contra o Palmeiras. Por ora, apenas os sócios Camisa 7 podem adquirir as entradas. A comercialização para o público geral online começará neste sábado, a partir das 12h. As vendas nos pontos físicos terão início na segunda-feira, às 9h.