Savarino, do Botafogo, em ação contra o Vitória - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/07/2024 00:10 | Atualizado 12/07/2024 00:10

Salvador - Savarino deu destaque para o esforço do grupo ao analisar o triunfo do Botafogo sobre o Vitória por 1 a 0 , na noite desta quinta-feira (11), pela 16ª rodada do Brasileirão. Autor do único gol do jogo, o camisa 10 do Alvinegro citou as condições do gramado do Barradão, que ficou pesado por causa da chuva, e parabenizou todo o elenco.

"Um jogo muito forte, campo muito pesado. Parabenizar a todo grupo pelo esforço que fizeram durante todo o jogo. Agradecer a Deus também pela minha volta. Foi uma experiência muito boa com a minha seleção. Já estou aqui com o Botafogo, desfrutando. Esperamos continuar nesse ritmo", disse Savarino, ao Premiere.

Cabe lembrar que Savarino estava a serviço da Venezuela na Copa América e retornou no fim de semana. O meia-atacante marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG , na noite de domingo, e diante do Vitória, nesta quinta.

Com o resultado e a derrota do Flamengo na rodada , o Botafogo chegou aos 33 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. O Palmeiras aparece na vice-liderança com a mesma pontuação, mas leva a pior nos critérios de desempate.

Coincidentemente, as duas equipes medirão forças na próxima rodada. Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.