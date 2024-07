Bandeira do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Publicado 11/07/2024 19:17

Rio - Os nomes de Igor Jesus e Thiago Almada foram publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira, 10. Dessa forma, os dois jogadores já têm condições legais para estrearem pelo Botafogo

Igor Jesus e Thiago Almada já aparecem como jogadores do Fogão no BID da CBF. Vamos! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/XU13YkPrYQ — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 11, 2024

Igor já deve estar à disposição do técnico Artur Jorge para o jogo contra o Palmeiras, na próxima quarta, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A estreia de Almada, porém, ainda vai demorar.

Isso porque o meia-atacante foi convocada para defender a Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris. Caso a Albiceleste chegue pelo menos na semifinal do torneio, Thiago Almada só vai poder entrar em campo pelo Glorioso no confronto das oitava de final, também contra o Palmeiras, em agosto.

A janela internacional de transferências começou na última quarta-feira (10), em meio à 16ª rodada do Brasileirão. Por isso, a CBF efetivou as solicitações dos clubes somente nesta quinta (11), para manter o equilíbrio do campeonato.

O regulamento da Série A prevê que um novo atleta contratado poderá atuar a partir do dia seguinte à data de publicação do nome no BID.