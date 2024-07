Artur Jorge em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/07/2024 13:31

Rio - A cobrança do Braga, que avalia ir até a Fifa para exigir o valor de 850 mil euros (cerca de R$ 5 milhões) do Botafogo, por conta da multa de rescisão de Artur Jorge gerou surpresa no Alvinegro. De acordo com o clube carioca há um acordo para quitação da dívida entre os dois clubes. A notícia foi divulgada pela "ESPN".

Para contratar Artur Jorge do Braga, o Botafogo combinou um pagamento de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,5 milhões). O Alvinegro já pagou mais da metade do valor, e as partes estariam acordadas para que o restante deseja quitado pelo clube brasileiro.



Artur Jorge foi contratado em abril para ocupar o lugar de Tiago Nunes. Ele assinou contrato de dois anos com o Botafogo. Na última temporada, ele deixou o Braga em quarto lugar no Campeonato Português, atrás de Sporting, Benfica e Porto.



O treinador chegou ao Botafogo em abril e tem 22 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe está nas oitavas de final da Libertadores, da Copa do Brasil e em segundo lugar no Brasleiro.