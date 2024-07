Carlos Alberto tem contrato com o Botafogo até 2026 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/07/2024 15:43 | Atualizado 10/07/2024 15:48

Rio - Atacante do Botafogo , Carlos Alberto recebeu uma proposta do Nacional, de Portugal, para deixar o clube por empréstimo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o staff do atleta ainda conversará com o Alvinegro para viabilizar ou não a transferência.