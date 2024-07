Gustavo Sauer estava no Rizespor, da Turquia, desde agosto de 2023, por empréstimo - Vitor Silva/Botafogo

Gustavo Sauer estava no Rizespor, da Turquia, desde agosto de 2023, por empréstimoVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/07/2024 16:15

Rio - Os zagueiros Sousa e Philipe Sampaio e o meia Gustavo Sauer não devem permanecer no Botafogo para a sequência da temporada. O trio retornou de empréstimo recentemente e tendem a ser negociados pelo clube, seja através de uma nova cessão a outro clube ou um negócio em definitivo. A informação é do "ge".

Os defensores passaram os últimos meses no RWD Molenbeek, da Bélgica. Sousa, inclusive, já tem propostas de clubes da Europa. Já o antigo camisa 10 do Botafogo estava no Rizespor, da Turquia, desde agosto de 2023.



Sampaio e Sauer chegaram ao Glorioso em 2022. O zagueiro possui 45 jogos pelo time carioca e marcou apenas um gol, enquanto o meia fez 38 partidas, anotou sete tentos e deu quatro assistências.

Sousa é cria da base. Ele entrou em campo em 22 oportunidades e colocou a bola na rede uma vez.