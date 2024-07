Chay tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/07/2024 17:36 | Atualizado 09/07/2024 17:38

Rio - Emprestado pelo Botafogo, o meia-atacante Chay encaminhou sua saída do Guarani e deve reforçar outro clube da Série B do Brasileirão. O jogador, de 33 anos, tem negociações avançadas para defender o CRB no restante da temporada da Segundona.

As partes ainda alinhas a rescisão de contrato com o clube de Campinas. Chay e seu empresário estão em Maceió para exames médicos e assinatura de contrato, e a situação deve ser resolvida nos próximos dias.

Chay foi o grande nome do Botafogo na Série B de 2021 e tem contrato com o Glorioso até o fim de 2024. Ele não foi aproveitado desde a chegada da SAF e acumula passagens por Cruzeiro e Ceará, ambos por empréstimo e também para atuar na Segunda Divisão do Brasileirão.

O CRB ocupa a 17ª colocação da Série B, com 13 pontos, enquanto o Guarani é o lanterna com apenas seis após 14 rodadas disputadas - o clube de Maceió, provável destino de Chay, no entanto, tem dois jogos a menos na competição.