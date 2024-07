Comemoração de Luiz Henrique, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Comemoração de Luiz Henrique, do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 08/07/2024 21:41 | Atualizado 08/07/2024 21:42

Rio - O golaço de Luiz Henrique na vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG por 3 a 0 , no último domingo (7), não foi obra do acaso. No vídeo de bastidores da Botafogo TV, que foi ao ar nesta segunda-feira (8), o atacante contou que vinha treinando a finalização de fora da área todos os dias. Diante do Galo, ele abriu espaço e mandou a bola praticamente no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Matheus Mendes.

"Agradecer a Deus por esse gol. Muito contente. Estava precisando desse gol. Vinha treinando todos os dias essa batida de fora da área. Graças a Deus pude ser muito feliz. Importante para os três pontos", contou Luiz Henrique.

Ao balançar as redes, Luiz Henrique findou uma sequência de nove jogos sem marcar com a camisa do Botafogo. O último gol havia sido no triunfo sobre o Vitória por 2 a 1 , no dia 22 de maio, pela Copa do Brasil.

O time baiano, aliás, é justamente o próximo adversário do Glorioso na temporada. As duas equipes medirão forças na próxima quinta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.