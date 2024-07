Allan, Igor Jesus e Almada são os novos reforços do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/07/2024 13:20

Rio - Na noite do último domingo (7), antes da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão , no Nilton Santos, o Botafogo apresentou à torcida os três grandes reforços da segunda janela de transferências: O volante Allan, o meia-atacante Thiago Almada e o centroavante Igor Jesus.

O trio, que ficará disponível a partir da próxima semana para o duelo com o Palmeiras (dia 17), subiu ao gramado minutos antes de a bola rolar. O Botafogo aproveitou a nova iluminação do Nilton Santos para fazer um show de luzes. Veja as fotos: