Botafogo enfrentou o Atlético-MG no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/07/2024 23:08

Rio - Com dois belos gols marcados um em cada tempo, o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 3 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e reduziu a vantagem para o Flamengo na liderança da competição. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 30 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, e com um a menos que o Rubro-Negro que segue na ponta da Série A.