Savarino em ação pela seleção da Venezuela - Juan Mabromata / AFP

Savarino em ação pela seleção da VenezuelaJuan Mabromata / AFP

Publicado 06/07/2024 09:20 | Atualizado 06/07/2024 09:21

Botafogo para o prosseguimento da temporada. Estados Unidos - A Venezuela foi eliminada da Copa América ao perder para o Canadá nos pênaltis por 4 a 3, na última sexta-feira (5), após o empate por 1 a 1 no tempo normal. Com isso, o atacante Jefferson Savarino ficará novamente a disposição dopara o prosseguimento da temporada.

O jogador alvinegro foi um dos jogadores da Venezuela que perdeu sua cobrança na disputa por pênaltis. Além dele, o volante Yángel Herrera, do Girona, e o zagueiro Wilker Ángel, do Criciúma, também desperdiçaram suas chances.

Com a eliminação, Savarino deve retornar ao Botafogo nos próximos dias. O jogador vem sendo um dos destaques do Alvinegro na temporada, com cinco gols e cinco assistências feitas em 24 jogos disputados.