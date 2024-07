Igor Jesus em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Igor Jesus em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 05/07/2024 23:00

Rio - Reforço do Botafogo para a sequência da temporada , Igor Jesus também despertou o interesse de outros clubes brasileiros. O jogador teve propostas do Atlético-MG e do Athletico-PR, mas optou pelo projeto do Glorioso. O próprio atacante fez a revelação em entrevista à Botafogo TV, nesta sexta-feira (5).

"Estava em casa, meu empresário me ligou e falou que tinha o Atlético-MG e Athletico-PR o com proposta. Eu tinha trabalhado com o Mazzuco (então diretor de futebol do Botafogo) no Coritiba. Em questão de duas horas, resolveu tudo certinho. O Botafogo, pelo clube que é e pelo planejamento de carreira que me mostraram, acho que foi a melhor opção para mim e para minha família. Camisa bonita também (risos), muita história", contou Igor, que estava no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.