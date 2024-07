Thiago Almada em recepção no Galeão - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 07:51 | Atualizado 04/07/2024 09:30

Rio - Reforço do Botafogo para o segundo semestre, o meia Thiago Almada, de 23 anos, foi recepcionado por torcedores e também profissionais do clube no começo desta manhã no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. O argentino parou para atender os alvinegros e tirar foto.

O ex-zagueiro argentino, Joel Carli, que atualmente é coordenador do clube, marcou presença para receber Almada. O apoiador irá se apresentar ao Botafogo, e posteriormente será liberado para defender a seleção do seus país nos Jogos Olímpicos de Paris.



"Estou muito feliz por chegar e agradeço à torcida por vir me receber. Quero agradecer por isso e espero devolver o carinho dentro de campo", afirmou Thiago Almada.

A estreia do meia pelo Botafogo deverá acontecer em agosto, após o término da competição. A data específica vai depender da campanha da Argentina no torneio e também do desejo do treinador Artur Jorge.



Thiago Almada foi adquirido pela Eagle Football, grupo administrado por John Textor, e deverá atuar no Botafogo somente até o fim do ano. A partir de janeiro, o argentino deverá ir par o Lyon, que também faz parte da holding esportiva do empresário norte-americano.



Revelado na base do Vélez Sarstifield, Thiago Almada deixou a Argentina em 2022 rumo ao futebol dos Estados Unidos. Ele fez parte do elenco campeão do mundo na Copa do Catar, e no total pelo Atlanta United atuou em 82 jogos, fez 25 gols e deu 26 assistências.