Pablo cedeu a camisa 23 do Botafogo para Thiago Almada - Vítor Silva/Botafogo

Pablo cedeu a camisa 23 do Botafogo para Thiago AlmadaVítor Silva/Botafogo

Publicado 04/07/2024 14:52

Contratação mais cara da história do Botafogo, o meia Thiago Almada usará a camisa 23 do Botafogo. O número, que pertencia a Pablo, foi cedido pelo zagueiro para o argentino. Com isso, o defensor passa a usar a camisa 91. As informações são da "ESPN". Rio -, o meia Thiago Almada usará a camisa 23 do Botafogo. O número, que pertencia a Pablo, foi cedido pelo zagueiro para o argentino. Com isso, o defensor passa a usar a camisa 91. As informações são da "ESPN".

desembarque no Aeroporto do Galeão, nesta quinta-feira (4), comentou que é sua camisa preferida. O número 23 foi um pedido de Almada que, no, nesta quinta-feira (4), comentou que é sua camisa preferida.

"Pedi a 23. Esse é o meu número favorito. Tomara que me deem. É o número que eu gosto", disse Almada, que teve seu pedido atendido.

Thiago Almada foi adquirido pela Eagle Football, grupo administrado por John Textor, por 30 milhões de dólares (R$ 170 milhões). Ele deverá atuar no Botafogo somente até o fim do ano, e, a partir de janeiro, o argentino deverá ir para o Lyon, que também faz parte da holding esportiva do empresário norte-americano.

Revelado na base do Vélez Sarstifield, Thiago Almada deixou a Argentina em 2022 rumo ao futebol dos Estados Unidos. Ele fez parte do elenco campeão do mundo na Copa do Catar, e no total pelo Atlanta United atuou em 82 jogos, fez 25 gols e deu 26 assistências.