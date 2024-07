Andres Herrera defende o River desde 2022 - Divulgação / River Plate

Publicado 04/07/2024 14:25

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Botafogo tem a chegada de um lateral-direito como prioridade. De acordo com informações da rádio argentina "Rádio Continental", um dos nomes avaliados pelo Alvinegro é o de Andres Herrera, de 25 anos, que defende o River Plate.

Nascido na Argentina, o lateral foi revelado pelo San Lorenzo, e defendeu sua seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021. Ele se transferiu para o River em 2022, e atualmente está no banco de reservas. Na última temporada, Herrera atuou em 20 jogos, fez um gol e deu uma assistência. O São Paulo também teria interesse no argentino.



John Textor afirmou que o Botafogo ainda não encerrou seus investimentos na atual janela de transferência, e que existe a possibilidade de investir até R$ 56 milhões por um novo reforço para o clube carioca. Além de um lateral, o Alvinegro também negocia a contratação de zagueiros.



O clube carioca deseja um reforço para o setor por entender que necessita de um nome de mais peso para alternar com Damián Suárez, de 35 anos. Além do titular da posição, o clube carioca conta com Rafael, que vem sofrendo com lesões novamente, e jovem Mateo Ponte para o setor.