Mateo Ponte, do Botafogo, comemora gol marcado sobre o Cuiabá na Arena Pantanal - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 04/07/2024 15:49 | Atualizado 04/07/2024 15:51

Logo no início do confronto, Mateo Ponte subiu a marcação e roubou a bola na intermediária adversária. Na sequência, Eduardo arrumou para Kauê bater de longe e abrir o placar.

Na segunda etapa, aos 30 minutos, o jovem uruguaio achou Júnior Santos na entrada da área. O camisa 11 finalizou, Walter deu rebote e o lateral-direito estava lá para conferir e marcar o segundo do Botafogo na partida.

Além de participação direta nos dois gols do Glorioso, Ponte teve atuação defensiva segura e conseguiu controlar o setor. Ele ganhou todos os duelos que disputou pelo alto e contribuiu com desarmes e interceptações por baixo.

Com o resultado, o Botafogo se manteve na briga pela liderança do Brasileirão. O time comandado por Artur Jorge ocupa a 2ª posição, com 27 pontos. São três de desvantagem para o Flamengo, 1º colocado. Vale ressaltar, porém, que o Alvinegro ainda pode ser ultrapassado por Bahia e Palmeiras nesta rodada.