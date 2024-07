John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, acionista majoritário da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/07/2024 00:21

"CBF, apenas nos diga as regras. Todo empurrão nas costas, longe da bola, é pênalti?", questionou Textor.

Publicação de Textor no Instagram Reprodução/Instagram @john_textor

O pênalti foi marcado após revisão do árbitro no monitor do VAR. Lucas Halter empurrou Isidro Pitta pelas costas dentro da área, já na reta final do primeiro tempo. O próprio centroavante foi para a cobrança e empatou a partida. Na etapa complementar, porém, o Glorioso conseguiu o segundo gol e conquistou a vitória.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 27 pontos e aparece na vice-liderança. Agora, o Botafogo vira a chave para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo domingo, às 20h30, para enfrentar o Atlético-MG no Estádio Nilton Santos.