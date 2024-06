Cuiabano, do Botafogo, em ação contra o Athletico - Vítor Silva/Botafogo

Cuiabano, do Botafogo, em ação contra o Athletico Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/06/2024 21:01

Rio - O Botafogo não fez um grande jogo e encontrou dificuldades contra o Athletico-PR, mas arrancou o empate por 1 a 1 com um gol no último lance, na noite desta quarta-feira (19), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Mastriani, ainda cedo no segundo tempo, abriu o placar para o Furacão. O técnico Artur Jorge encheu o time de atacantes, mas o Alvinegro não conseguia furar a defesa paranaense. No entanto, aos 53 minutos, Bastos subiu mais alto após cobrança de escanteio e deixou tudo igual no marcador.

fotogaleria

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 20 pontos e segue na liderança do Brasileirão. Apesar disso, pode ser ultrapassado por Flamengo, Bahia ou Palmeiras na rodada.

Agora, o Botafogo volta as atenções para a décima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Artur Jorge volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse.

O jogo

O Botafogo até teve um começo de partida com mais volume ofensivo, mas encontrava dificuldade para furar o sistema defensivo e concluir as jogadas. Isso se reflete nos números: embora tenha fechado o primeiro tempo com 61% de posse de bola, de acordo com dados do "SofaScore", a equipe de Artur Jorge não obrigou o goleiro Léo Linck a trabalhar.

Já o Athletico cresceu ofensivamente sobretudo na metade da etapa inicial. Mesmo com menos posse, o Furacão soube aproveitas os espaços para atacar e criou as melhores chances. Na reta final, os paranaenses fizeram uma forte pressão à área alvinegra, mas o Bota conseguiu se segurar.



No segundo tempo, o Botafogo viu o Athletico seguir melhor e abrir o placar logo cedo. Aos oito minutos, Cuello recebeu a bola pelo lado direito, limpou a marcação de Damián e cruzou na área na medida para Mastriani. O centroavante levou a melhor sobre Bastos para finalizar.

Pouco depois, o Furacão passou perto de fazer o segundo gol, com Christian, que ficou cara a cara com John. O goleiro, porém, fechou os espaços e conseguiu uma grande defesa.

Com dificuldade para furar a defesa adversária, o técnico Artur Jorge fez substituições para deixar o time mais ofensivo. Os atacantes Luiz Henrique, Fabiano, Yarlen e Diego Hernández entraram em campo, mas as mexidas não surtiram efeito. O Alvinegro seguia com dificuldades e criou pouquíssimas chances.

Apesar disso, no último lance, a estrela de Bastos brilhou, e o Botafogo arrancou o empate. Após um cruzamento de escanteio no último lance, Bastos subiu para cabecear e dar números finais ao jogo.

Ficha técnica



Botafogo x Athletico



Data e hora: 19/6/2024, às 19h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Erick, Christian, Esquivel e Pablo (CAP)

Cartões vermelhos: -

Gols: Mastriani (0-1) (08'/2ºT) / Bastos (1-1) (53'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez (Yarlen 24'/2ºT), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa (Luiz Henrique, 12'/2ºT), Marlon Freitas (Gregore, 36'/2ºT) e Tchê Tchê; Romero (Fabiano, 24'/2ºT), Júnior Santos e Eduardo (Diego Hernández, 36'/2ºT).

ATHLETICO (Auxiliar técnico: Daniel Cerqueira)

Léo Linck; Leonardo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Gamarra, 37'/2ºT); Fernandinho, Erick e Christian (Zè Vitor, 45'/2ºT); Nikão (Alex Santana, 45'/2ºT), Cuello (Julimar, 27'/2ºT) e Mastriani (Pablo, 37'/2ºT).