Domínio de Bastos, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/06/2024 21:18

Rio - Nesta quarta-feira, 19, o Botafogo empatou com o Athletico-PR por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos , em partida válida pela decima rodada do Campeonato Brasileiro. Mastriani abriu o placar para o Furacão, mas Bastos deixou tudo igual no marcador com um gol no último lance. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Agora, o Botafogo volta as atenções para a décima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Artur Jorge volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse.