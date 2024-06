Cuiabano fez o primeiro gol pelo Botafogo, justamente contra o ex-clube Gremio - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/06/2024 12:10

Sem espaço no Grêmio, onde seria a quinta opção para a lateral esquerda, segundo Renato Gaúcho , Cuiabano se encontrou no Botafogo. Em pouco tempo, ganhou a confiança do técnico Artur Jorge e agora conseguiue marcou o primeiro gol, justamente contra o ex-clube, na vitória por 2 a 1 . Uma troca que se mostrou acertada, principalmente pelo objetivo do lateral de ter mais chances de jogar."Precisava de minutagem. Aqui no Botafogo estou feliz, tendo minutagem, isso vai agregando no trabalho do mister e no dia a dia. Estou feliz, tenho só que agradecer ao Botafogo por confiar no meu trabalho", afirmou Cuiabano na zona mista após o jogo de domingo (19).