Júnior Santos fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Grêmio, no último domingo (16), no Espírito Santo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 18/06/2024 17:26



Grande destaque do Botafogo nesta temporada, Júnior Santos visitou o projeto 'Estrelas do Futuro', a escolinha oficial do clube no Espírito Santo, e fez a alegria das crianças. O atacante aproveitou que o Alvinegro jogou em Cariacica para incentivar o projeto, tirar fotos e distribuir autógrafos.

"Muito especial para mim ver a alegria da criançada podendo conhecer um jogador. Eu já fui de escolinha e sei o que passa na cabeça deles. Torço para que saiam frutos daqui. Muito legal estar perto deles e poder servir de referência para que consigam alcançar seus sonhos", afirmou o camisa 11.

Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo em 2024. Até aqui, marcou 18 gols e deu quatro assistências em 33 jogos. Além disso, se tornou o maior goleador da história do Glorioso na Libertadores da América, já que mandou a bola para as redes nove vezes em dez oportunidades.