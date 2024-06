Jogadores do Botafogo aplaudem a torcida após vitória - Vítor Silva/Botafogo

Jogadores do Botafogo aplaudem a torcida após vitóriaVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/06/2024 21:08

Rio - Artur Jorge e Marlon Freitas comandaram a preleção do Botafogo antes da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio , no último domingo (16), em partida válida pela nona rodada do Brasileirão. O treinador deu destaque para a ambição do grupo de ganhar jogos e ressaltou a necessidade do time de não perder a humildade.

"Uma coisa importante que quero dizer: nunca perder a humildade, porque temos muito mais a ganhar do que aquilo que nós já ganhamos. Hoje é mais um passo para conseguirmos fazer nosso caminho. E fazer passos em cima de ganhar. É este o objetivo, tem que ser esta a nossa ambição e nossa determinação", disse Artur Jorge.

No vídeo de Bastidores da Botafogo TV, é possível ver Marlon Freitas tomar a palavra na sequência. O volante, que tem um forte papel de liderança, fez o último discurso na roda antes do time ir a campo.

"Nós precisamos de mais. Correr mais do que no último jogo, criar mais chance do que no último jogo. 'Vambora'! Competir do começo ao fim!", frisou Marlon.

Agenda

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Athletico no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.