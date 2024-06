Junior Santos vive fase incrível no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/06/2024 07:50 | Atualizado 17/06/2024 09:06

Rio - O atacante Júnior Santos, de 29 anos, chegou a marca de 18 gols em 2024. Com isso, ele já é o jogador do Botafogo a fazer mais gols em uma temporadas nos últimos dez anos, perdendo apenas para Tiquinho Soares, que em 2023 balançou as redes em 29 oportunidades.

Com o gol feito contra o Grêmio, no último domingo, Júnior Santos superou a marca de Roger. Em 2017, o atacante havia feito 17 gols na temporada. O top 5 das últimas temporadas é formado também por Rafael Navarro, que fez 16 gols em 2021, e por Erison que balançou as redes em 15 oportunidades em 2022.



Em grande fase, Júnior Santos recebeu consultas do Grêmio e do Cruzeiro recentemente. Na última semana, o atacante e o Botafogo selaram a renovação do jogador até o fim de 2027.



Com passagens por Fortaleza e Ponte Preta, Júnior Santos vive seu melhor momento na carreira. Em 33 jogos na temporada, ele fez 18 gols e deu quatro assistências. Artilheiro da Libertadores com nove gols, o atacante já é o maior goleador do Botafogo na história da competição.