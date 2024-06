Junior Santos é o artilheiro do Botafogo na temporada de 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Junior Santos é o artilheiro do Botafogo na temporada de 2024Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/06/2024 13:07

reforçando sua importância para o elenco.



"Bom dia, Júnior. Você fica tão bem de preto e branco! Você traz um espírito tão bom para nosso vestiário, e estamos muito felizes em recompensá-lo pelo seu incrível compromisso com a nossa família. Estamos juntos!", postou Textor no Instagram.

Júnior Santos renovou com o Botafogo até o fim de 2027 e mandou recado em inglês a John Textor, no vídeo produzido pelo Glorioso para anunciar o acordo. E o dono da SAF alvinegra respondeu ao atacante,"Bom dia, Júnior. Você fica tão bem de preto e branco! Você traz um espírito tão bom para nosso vestiário, e estamos muito felizes em recompensá-lo pelo seu incrível compromisso com a nossa família. Estamos juntos!", postou Textor no Instagram.

Artilheiro do Botafogo em 2024, com 17 gols marcados em 32 partidas, Júnior Santos é um dos destaques do time na temporada e chegou a receber proposta para sair. O Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação da época), mas as conversas nem sequer chegaram para análise de Textor.