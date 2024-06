Tchê Tchê é um dos destaques do Botafogo na temporada - Vitor Silva / Botafogo

Tchê Tchê é um dos destaques do Botafogo na temporadaVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/06/2024 08:40

Junto ao ótimo início do Botafogo no Brasileirão, Tchê Tchê se destaca, até aqui, como o jogador com mais chances criadas (4) no torneio, ao lado de William, do Cruzeiro, de acordo com o “SofaScore”.Desde que Artur Jorge chegou ao Glorioso, o jogador vem ganhando mais espaço no esquema com três meias do treinador português. Sua versatilidade também é alvo de elogios. No meio pode atuar em várias funções, como de primeiro e segundo volante e meia-atacante. Além disso, joga nas duas laterais e aberto pelos lados do campo.