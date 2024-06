Bastos, zagueiro do Botafogo, tirou foto com torcedores no Espírito Santo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/06/2024 20:20

Rio - O Botafogo desembarcou no fim da tarde deste sábado (15) no Espírito Santo e foi recebido por uma multidão na entrada do hotel em que ficará concentrado para o duelo com o Grêmio, no domingo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Nas redes sociais, foram divulgadas imagens da recepção. Torcedores cantaram músicas que agitam a arquibancada do Nilton Santos, tiraram fotos e mostraram apoio ao elenco antes de mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, torneio em que o Glorioso briga pela liderança.

O nome mais festejado foi o do técnico português Artur Jorge. Alguns jogadores, como Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Bastos, pararam e interagiram com os alvinegros presentes.

Grêmio e Botafogo se enfrentam no Kleber Andrade após acordo entre os dois clubes para campos neutros em turno e returno. O Tricolor Gaúcho não pode utilizar a Arena, em Porto Alegre, devido às enchentes nas últimas semanas.