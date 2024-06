Botafogo e Fluminense se enfrentaram no Nilton Santos - Arthur Barreto/Botafogo

Botafogo e Fluminense se enfrentaram no Nilton SantosArthur Barreto/Botafogo

Publicado 11/06/2024 21:58

Rio - Atuando no Nilton Santos, o Botafogo se impôs diante do Fluminense, derrotou o rival por 1 a 0, e irá dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O resultado foi a quinta vitória seguida do Alvinegro no Clássico Vovô. Com seis pontos, o Tricolor poderá entrar na zona de rebaixamento nesta quinta-feira, caso o Criciúma vença o Athletico-PR, em Curitiba, ou o Cuiabá bata o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

O Botafogo volta aos gramados, no próximo domingo, contra o Grêmio, no Couto Pereira, às 18h30 (de Brasília). Já o Fluminense entra em campo um dia antes contra o Atlético-GO, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Os dois jogos são pelo Campeonato Brasileiro.



fotogaleria

O primeiro tempo foi de domínio do Botafogo em praticamente todo o tempo. Artilheiro alvinegro na temporada, Júnior Santos teve duas grandes oportunidades. Na primeira, ele parou em Fábio e na segunda, o atacante finalizou na trave. Com muita força física, o Alvinegro dominou o primeiro tempo e sufocou o Fluminense.

O Tricolor demonstrou muitas dificuldades de conseguir impor seu ritmo. A única chegada do Flu aconteceu em uma bela escapada de Marcelo. O lateral cruzou na medida para Marquinhos cabecear na trave, a bola era sem chances de defesa para o goleiro John.



O segundo tempo começou com o Fluminense conseguindo reduzir um pouco a pressão do Botafogo. Porém, aos 13 minutos, o Alvinegro voltou a criar boa chance. Luiz Henrique fez bela jogada individual e obrigou Fábio a fazer bela defesa.



Aos 20 minutos, após tanto tentar, o Botafogo conseguiu chegar ao seu gol. Após cobrança de escanteio, Bastos ganhou da defesa do Fluminense e cabeceou sem chances de defesa para Fábio, abrindo o placar no Nilton Santos.

Fernando Diniz colocou o Fluminense para a frente com Douglas Costa, Alexsander e Kauã Elias, porém, quem criou uma grande chance foi o Botafogo. Júnior Santos foi lançado, invadiu a área e finalizou para fora, assustando o goleiro Fábio. No fim, o placar foi mantido pelos alvinegros que conquistaram os três pontos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 0 FLUMINENSE



Local: Nilton Santos (RJ)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Público / Renda: R$ 1.117.380,00 / 27.239 presentes

Cartões Amarelos: Damián Suárez, Tchê Tchê e Tiquinho Soares(Botafogo) e Marcelo, Martinelli e Ganso (Fluminense)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Bastos, aos 20 minutos do segundo tempo



BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê (Patrick de Paula); Luiz Henrique (Yarlen), Tiquinho Soares (Óscar Romero) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Douglas Costa), Manoel (Alexsander), Marlon e Marcelo; Martinelli, Lima (Kauã Elias) e Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto); Marquinhos, Germán Cano (Isaac) e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.