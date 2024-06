Diego Costa - Lucas Uebel / Grêmio

Diego CostaLucas Uebel / Grêmio

Publicado 11/06/2024 20:20

Rio - O atacante Diego Costa, de 35 anos, sofreu uma lesão de Grau 3-C no músculo adutor longo da coxa esquerda. Com isso, o veterano pode desfalcar o Grêmio por dois meses. A sua presença no jogo de ida contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores, é incerta, e o clube gaúcho está avaliando a contratação de um reforço.

De acordo com informações da "ESPN", o nome avaliado é o de Pedro Raul, que atualmente defende o Corinthians. O ex-atacante de Botafogo e Vasco está em baixa no Alvinegro. Ele entrou em campo em 17 jogos e fez três gols pelo clube paulista.



Já Diego Costa é um dos destaques do Grêmio na temporada. O atacante, que defendeu o Botafogo no ano passado, entrou em campo em 13 partidas, anotou sete gols e deu três assistências pelo clube gaúcho.

Fluminense e Grêmio se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores. As partidas ainda não têm suas datas confirmadas mas deverão acontecer a partir do dia 14 de agosto.