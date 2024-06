Rodrygo com a taça da Liga dos Campeões - AFP

Rodrygo com a taça da Liga dos CampeõesAFP

Publicado 11/06/2024 17:35

Rio - Após rumores de que estaria avaliando uma saída do Real Madrid após a chegada de Kylian Mbappé, o atacante Rodrygo, de 23 anos, decidiu seguir no clube espanhol na próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a situação para 2025 ainda será avaliada pelo brasileiro.

A questão é que Rodrygo topou seguir no mega projeto do Real com a chegada de Mbappé, porém, a minutagem que terá na próxima temporada será decisiva para saber se o brasileiro irá ou não pensar em mudar de ares a partir do meio de 2025.



Na última temporada, o atacante foi peça importante do Real Madrid, sendo o terceiro jogador do elenco que mais atuou. Rodrygo entrou em campo em 51 jogos, fez 17 gols e deu nova assistências pelo campeão europeu e campeão espanhol.



Revelado pelo Santos, o brasileiro chegou ao Real Madrid em 2019. No total, ele conquistou duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes e três Campeonatos Espanhóis, entre outros títulos pelo clube. O contrato de Rodrygo vai até junho de 2028.