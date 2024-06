Luiz Henrique foi um dos destaques do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 11/06/2024 22:50 | Atualizado 11/06/2024 22:52

Rio - O Botafogo derrotou o Fluminense por 1 a 0 no Nilton Santos e assumiu nesta terça-feira a liderança do Campeonato Brasileiro. Ao analisar a postura alvinegra no clássico, Luiz Henrique reforçou a superioridade do clube de General Severiano diante do Tricolor.

"O Fluminense sempre trabalha essa bola ali na frente, sabemos que era difícil, mas chegamos com essa ambição e apesar do gol não ter saído assim, conseguimos atrapalhar eles. Seria muito injusto a gente não sair com a vitória, porque jogamos muito bem e graças a Deus conseguimos", afirmou o atacante.



Atuando no Nilton Santos, o Botafogo se impôs diante do Fluminense, derrotou o rival por 1 a 0, e irá dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O resultado foi a quinta vitória seguida do Alvinegro no Clássico Vovô. Com seis pontos, o Tricolor poderá entrar na zona de rebaixamento nesta quinta-feira, caso o Criciúma vença o Athletico-PR, em Curitiba, ou o Cuiabá bata o Cruzeiro, em Belo Horizonte.



O Botafogo volta aos gramados, no próximo domingo, contra o Grêmio, no Couto Pereira, às 18h30 (de Brasília). Já o Fluminense entra em campo um dia antes contra o Atlético-GO, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Os dois jogos são pelo Campeonato Brasileiro.