Luís Castro deixou de ser técnico do Botafogo em junho do ano passado Fayez Nureldine / AFP

Publicado 10/06/2024 17:11 | Atualizado 10/06/2024 17:12

O prazo para quitar pelo menos uma das quatro parcelas que estavam em aberto em relação ao acordo feito na rescisão do técnico, que saiu do Glorioso na metade do ano passado, era o último domingo (9).



As partes combinaram que o Botafogo pagaria o valor em cinco parcelas até dezembro de 2023. Apenas a primeira foi paga, ainda na época. O português, que abriu mão dos juros e da multa pelo atraso, entrou com a notificação, e o clube pagou mais uma - ou seja, ainda faltam três.

Vale lembrar que o Alvinegro já acertou as contratações do atacante Igor Jesus e do volante Allan para a segunda metade de 2024. Com a parcela paga, não há risco do clube não conseguir inscrevê-los como reforços.