Andrew foi um dos destaques da última temporada do futebol portuguêsDivulgação / Gil Vicente

Publicado 10/06/2024 15:08

Botafogo pode receber uma quantia milionária nos próximos dias pela venda do goleiro Andrew, do Gil Vicente. O arqueiro, que foi um dos destaques da posição na última temporada do futebol português, teve formação nas categorias de base do Glorioso e desperta interesse de outros clubes da Europa. De acordo com o 'Uol', ele deseja ser negociado neste momento.

Andrew está avaliado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões). Sendo assim, caso as negociações com um dos clubes interessados avance por estes números, o Botafogo pode ganhar aproximadamente R$ 8,5 milhões, já que detém 30% dos direitos econômicos do atleta.

Aos 22 anos, o goleiro, que esteve presente nas últimas convocações da seleção brasileira olímpica, tem contrato com o Gil Vicente até meados de 2026.

Ele deixou o Botafogo em 2021, sem ter entrado em campo com o elenco profissional do clube. Ao todo, nas categorias de base, Andrew fez 67 jogos.