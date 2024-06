Luiz Henrique é a contratação mais cara do história do futebol brasileiro e esperança de jogos no Glorioso - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/06/2024 12:30

Botafogo tão cedo. Apesar do contrato do atacante com o Alvinegro contar com uma cláusula que permite que ele se transfira para Lyon, clube francês pertencente a John Textor, no meio do ano, caso queira, a vontade do jogador é de continuar em General Severiano. Rio - Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique não deseja sair dotão cedo. Apesar do contrato do atacante com o Alvinegro contar com uma cláusula que permite que ele se transfira para Lyon, clube francês pertencente a John Textor, no meio do ano, caso queira, a vontade do jogador é de continuar em General Severiano.

"Eu estou muito feliz aqui no Brasil. Pretendo ficar aqui até o final do ano. Ainda não estou pensando na Europa. Quero fazer minha parte aqui no Botafogo. Quero reestruturar o Botafogo, é um clube que merece muito estar lá em cima. É um clube que está brigando (por títulos), é como se fosse a nossa família. Eu quero fazer minha parte aqui. Mais lá para frente podemos falar sobre o Lyon", disse Luiz Henrique, em entrevista ao "ge".

Luiz Henrique foi comprado em janeiro pelo Botafogo do Betis, da Espanha, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões). Durante a negociação, ficou acordado que o atacante teria um plano para retornar à Europa posteriormente, mas que isso dependeria de seu desempenho no Botafogo.

Até o momento, Luiz Henrique tem três gols marcados e duas assistências feitas em 17 jogos no Botafogo. O último gol marcado pelo camisa 7 foi contra o Vitória, no dia 22 de maio, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil