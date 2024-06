John Textor - Roque de Sá / Agência Senado

John TextorRoque de Sá / Agência Senado

Publicado 06/06/2024 14:44 | Atualizado 06/06/2024 14:46

Rio - O relatório da empresa "Good Game", contratada por John Textor para analisar os resultados do futebol brasileiro, alegou manipulação nas vitórias do Palmeiras no clássico contra o São Paulo e diante do Vasco. A empresa, que já prestava serviços para o executivo no Lyon, da França, apontou comportamentos anormais nos atletas são-paulinos e ressaltou o erro da arbitragem ao anular um gol vascaíno.

A análise da "Good Game" apontou falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa no comportamento dos jogadores do São Paulo, de acordo com o "UOL". Os dirigentes de São Paulo e Palmeiras já negaram as acusações. Textor ressalta que o material é feito com ajuda de inteligência artificial e apresentou as provas na CPI da Manipulação, no Senado.

Além disso, o relatório também apontou um erro da arbitragem ao traçar a linha de impedimento no jogo entre Palmeiras e Vasco. Os analistas da "Good Game" pontuaram que que a marcação no corpo do defensor do Palmeiras está equivocada e que a linha deveria estar mais para frente, não configurando assim o impedimento do atacante do Vasco, que teve o gol anulado.