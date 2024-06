Botafogo e Grêmio discutem local para se enfrentarem pelo Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/06/2024 15:33

Rio - Botafogo e Grêmio chegaram a um acordo para que os dois jogos do Brasileirão sejam disputados em campo neutro, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul que castigaram a Arena do time gaúcho. A equipe de Renato Gaúcho deve optar por mandar a partida do próximo dia 16 no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, enquanto o Glorioso planeja indicar o Mané Garrincha, em Brasília, no returno. A informação foi dada primeiramente pelo portal "ZH".

Botafogo e Grêmio tentaram inverter o mando de campo nos turnos. Com isso, o Glorioso mandaria o primeiro jogo no Nilton Santos, enquanto o Grêmio teria tempo de recuperar seu estádio para o returno. No entanto, a CBF recusou a mudança.

Em um primeiro momento,Com isso, o Glorioso mandaria o primeiro jogo no Nilton Santos, enquanto o Grêmio teria tempo de recuperar seu estádio para o returno. No entanto,

Diante da indefinição, a entidade marcou o duelo entre as duas equipes para o dia 16 de junho, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A mudança será solicitada pelo Grêmio nas próximas horas.

Ainda não há prazo para que o time gaúcho volte a utilizar a Arena. O clube iniciou a limpeza dos vestiários nesta quinta-feira (6), mas não descarta a possibilidade de não atuar mais em sua casa no ano de 2024.