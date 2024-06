Grêmio encontrou peixe morto no gramado da Arena - Emanuel Prestes / Arena do Grêmio

Publicado 31/05/2024 21:52

fotogaleria O Grêmio começou a limpeza do seu estádio na última quarta-feira e encontrou até peixe morto. A empresa que gere a Arena divulgou fotos do estado do local, com o campo tomado por barro.

Devido à situação, a equipe gaúcha não tem um prazo para quando vai poder retomar o estádio para seus jogos. O time comandado por Renato Gaúcho disputa o Brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil.

No primeiro jogo após as enchentes, o Grêmio mandou sua partida válida pelo torneio sul-americano em Curitiba. Neste sábado, mais uma vez, o clube jogará no campo do Coritiba, na capital paranaense, diante do Bragantino na retomada do Brasileiro.

A Arena Grêmio, que é gerida pela empresa Arena Porto-Alegrense, fica no bairro Farrapos, que assim como boa parte de Porto Alegre, foi tomado pelas águas do rio Guaíba e das intensas chuvas que paralisaram não somente a capital como mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul.

Mais de 160 pessoas morreram e 50 estão desaparecidas devido ao caos no Rio Grande do Sul. O aeroporto Internacional Salgado Filho foi fechado e mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes e deslizamentos. Mais de 500 mil ficaram desabrigadas.