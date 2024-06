Botafogo não tem bom retrospecto na Neo Química Arena - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo não tem bom retrospecto na Neo Química ArenaVitor Silva/Botafogo

Publicado 31/05/2024 21:14

Rio - O Botafogo lutará para quebrar uma marca incômoda contra o Corinthians, neste sábado (1º), às 21h, na Neo Química Arena. Desde a inauguração do estádio, em 2014, o Glorioso nunca conseguiu uma vitória atuando no local.

LEIA MAIS: Botafogo contará com retornos importantes para duelo com o Corinthians

Ao todo, o Botafogo encarou o Corinthians na Neo Química Arena em nove oportunidades. Foram seis derrotas do Alvinegro e três empates na casa corintiana.

A última vitória do Botafogo sobre o Corinthians como visitante foi em 2012. Na ocasião, o Glorioso superou o time paulista por 3 a 1 jogando no Pacaembu. Elkeson foi o grande destaque da partida, com dois gols.

VEJA TAMBÉM: Botafogo e Artur Jorge são denunciados pela Conmebol por atraso

A partida deste sábado marcará a volta de Botafogo e Corinthians ao Brasileirão após a paralisação de duas semanas por conta da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Atualmente, o time carioca ocupa a quarta colocação, com 10 pontos.