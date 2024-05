Artur Jorge orienta o Botafogo durante o jogo contra o Junior Barranquilla - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/05/2024 16:59

Rio - Botafogo e Artur Jorge são alvos de um processo disciplinar da Conmebol por conta de atrasos na partida contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores, na última terça-feira (28), na Colômbia. Segundo a entidade, houve demora na entrada em campo e no retorno do intervalo.

O regulamento da Conmebol prevê que o treinador pode ser denunciado em casos do tipo. Por isso, o nome de Artur Jorge também consta no processo. A pena pode ser de até 50 mil dólares (cerca de R$ 260 mil), mas a tendência, seguindo o Manual dos Clubes, é de apenas uma advertência na primeira infração. Posteriormente, caso o atraso se repita, a pena seria aplicada.

Veja os artigos em que o Botafogo foi enquadrado

Artigo 11.2, letra "m" - Ser a causa do atraso no início do jogo;



Artigo 27 - Considera-se reincidência a prática de uma segunda infração de natureza e gravidade semelhantes após notificação de uma decisão anterior



Artigo 5.1.11.6, número 2 - Se os jogadores de uma equipe comparecerem ao campo de jogo depois da hora prevista para seu recomeço, ou desacatando as respectivas indicações do Árbitro e/ou Delegado, o clube responsável e o treinador da equipe em questão serão sancionados pela Comissão Disciplinar da CONMEBOL.

Agora, o Glorioso tem até o dia 5 de junho para apresentar sua defesa no caso.