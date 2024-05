Alexander Barboza não era titular do Botafogo na Libertadores desde a segunda rodada da fase de grupos - Vítor Silva / Botafogo

Alexander Barboza não era titular do Botafogo na Libertadores desde a segunda rodada da fase de gruposVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/05/2024 15:20

O zagueiro Alexander Barboza foi uma das novidades do técnico Artur Jorge no time titular do Botafogo para enfrentar o Junior Barranquilla, na última terça-feira (28) , pela Libertadores da América. O paraguaio jogou ao lado de Bastos e teve atuação segura.

O duelo terminou sem gols e o Alvinegro não sofreu ao longo dos 90 minutos. Barboza, inclusive, contribuiu diretamente para a tranquilidade defensiva da equipe. De acordo com o 'SofaScore', o zagueiro cortou sete bolas e não sofreu dribles.

Ele foi o único jogador da partida com mais de dez ações concretizadas na defesa. Além dos cortes, interceptou, desarmou e bloqueou finalizações do adversário.

Com a escolha de Artur Jorge por poupar alguns dos 11 iniciais de costume, o paraguaio voltou a ser titular do Botafogo na Libertadores, o que não acontecia desde as duas primeiras rodadas da fase de grupos.

Em ambos os jogos, o Glorioso foi derrotado. Primeiro, pelo próprio Junior Barranquilla, em casa, e, depois, pela LDU, na altitude. Desde então, Bastos assumiu a titularidade ao lado de Lucas Halter.

Com o empate sem gols em Barranquilla, o Botafogo avançou às oitavas de final na segunda posição do Grupo D, com 10 pontos somados. Agora, aguarda o sorteio para ver qual primeiro colocado irá enfrentar no mata-mata.