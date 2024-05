Lance do jogo entre Junior Barranquilla e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/05/2024 20:53 | Atualizado 29/05/2024 00:53

Colômbia - Já classificado para as oitavas de final da Libertadores , o Botafogo empatou com o Junior Barranquilla por 0 a 0 no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, nesta terça-feira, 28. O Glorioso chegou a fazer um bom primeiro tempo, mas se complicou na etapa complementar após a expulsão de Diego Hernández. Com o resultado, os cariocas encerraram a participação no Grupo D da competição no segundo lugar. Apesar de ter o mesmo número de pontos em relação ao Bota (10), o time colombiano levou vantagem nos critérios de desempate e permaneceu na liderança.

O adversário das duas equipes será conhecido por sorteio. Agora, o Botafogo vira a chave para o Brasileirão. A equipe do técnico Artur Jorge volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena. A partida é válida pela sétima rodada do campeonato.



O jogo

Mesmo com bem modificado, o Botafogo conseguiu se impor dentro de campo e foi a melhor equipe do primeiro tempo. O Alvinegro fechou a etapa inicial com mais posse de bola e oito finalizações. No entanto, faltou um pouco mais de capricho para concluir as jogadas criadas.

As melhores oportunidades vieram com Romero e Tchê Tchê. Os dois conseguiram finalizar de dentro da área, mas em ambos os lances a bola passou rente à trave e saiu pela linha de fundo.

O Júnior Barranquilla, por sua vez, fez muito pouco e deixou muitos espaços para o Glorioso atacar. A única finalização dos colombianos na primeira etapa veio com Gónzalez, que tentou surpreender Gatito, mas a bola foi para fora sem perigo.

Na etapa complementar, o Junior Barranquilla até conseguiu melhorar um pouco, mas o Alvinegro seguia superior. O cenário, todavia, mudou de figura por volta dos 15 minutos. Isso porque Diego Hernández foi expulso após uma entrada de sola em Enamorado.

A partir daí, o Botafogo teve bem menos posse de bola. O técnico Artur Jorge não jogou a toalha e promoveu as entradas de Luiz Henrique e Tiquinho Soares para tentar buscar a vitória. Apesar disso, o Glorioso não conseguiu superar o cenário adverso, e a partida terminou empatada em 0 a 0.

Ficha técnica



Junior Barranquilla x Botafogo



Data e Hora: 28/5/2024, às 19h

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)



Cartões amarelos: Herrera, Fuentes e Mena (JUN) / Bastos e Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: Diego Hernández (BOT)

Gols: -

JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Arturo Reyes)

Santiago Mele; Edwin Herrera, Mena, Emanuel Olivera e Gabriel Fuentes; Moreno, Cantillo (González, 24'/2ºT [Hinojosa, 43'/2ºT]) e Caicedo (Hernández, 27'/2ºT); Enamorado, Martínez (Vélez, 43'/2ºT) e Bacca (Rodríguez, 27'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito Fernández; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Hugo (Mateo Ponte, 32'/2ºT); Gregore, Tchê Tchê (Marlon Freitas, 12'/2ºT), Romero (Luiz Henrique, 23'/2ºT) e Diego Hernández; Yarlen (Fabiano, 12'/2ºT) e Júnior Santos (Tiquinho Soares, 32'/2ºT).