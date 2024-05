Lucas Halter durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/05/2024 13:17

Rio - Titular do Botafogo, Lucas Halter é um dos destaques em evolução sob o comando do português Artur Jorge. O zagueiro, que conviveu com críticas no início da temporada, forma dupla ao lado de Bastos e vem crescendo com a camisa alvinegra. Em entrevista à "Botafogo TV", canal oficial do Glorioso, o jogador destacou a boa fase do elenco e projetou o duelo com o Junior Barranquilla, nesta terça-feira (28), na Colômbia, pela última rodada do Grupo D da Libertadores.

"Viemos de uma pré-Libertadores muito difícil, muito disputada, sabíamos da dificuldade desde o início. Começamos a fase de grupo um pouco instáveis, mas com foco no dia a dia e na evolução conseguimos fazer os resultados esportivos voltarem a acontecer. A mensagem que fica é a constante evolução do grupo", disse Halter.

Com as duas equipes já classificadas, a partida no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez vale a primeira colocação da chave. Isso vale para as oitavas de final a oportunidade de disputar o segundo jogo do mata-mata no Nilton Santos.

"Para esse jogo, os dois times estão classificados, viemos com pensamento de de terminar em primeiro. Nossa mensagem já fica nítida que dentro e fora vamos nos impor para buscar a vitória."

A mentalidade vencedora é um dos mantras de Artur Jorge no comando do Alvinegro. Desde sua chegada, o português tem 12 jogos à beira do gramado e conquistou oito vitórias.

"Semeando todo dia um pouquinho isso, a vontade de crescer e conquistar vitórias, com certeza vai criando luz na nossa cabeça. Dentro e fora temos que nos impor e buscar as vitórias em todas as competições. Cada palavra relacionada a vitória, ganhar, classificar nos faz mais fortes."