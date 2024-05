Júnior Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/05/2024 22:20

Rio - Destaque do Botafogo na temporada, o atacante Júnior Santos, de 29 anos, vem negociando sua renovação contratual com o Alvinegro. O clube ofereceu um aumento salarial de cerca de 50%, além de bônus por desempenho e performance ao atacante. O staff do artilheiro deseja uma valorização maior.

O atacante, que anotou 16 gols na temporada, é o maior goleador alvinegro em 2024, recebeu uma proposta superior do Cruzeiro. Com isso, entendendo que Júnior Santos está valorizado, o agente acredita que o atleta deverá ter um salário na faixa dos principais destaques do elenco.



O atacante chegou ao Botafogo no meio de 2022 e teve pouco destaque. No ano passado, ele iniciou a temporada defendendo o Fortaleza, mas retornou ao Alvinegro. Júnior Santos oscilou entre a titularidade e a reserva, mas foi peça importante em 2023. O seu contrato se encerra no fim do ano que vem.



Neste ano, o jogador vive seu principal momento na carreira. Ele entrou em campo em 29 jogos, fez 16 gols e deu quatro assistências. Em apenas uma edição, Júnior Santos se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores.