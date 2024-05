Botafogo teve treino aberto neste domingo - Vítor Silva/ BFR

Publicado 26/05/2024 19:15

Rio - No último treino antes de viajar para Barranquilla, onde irá enfrentar o Junior, pela Libertadores, nesta terça-feira, o Botafogo realizou um treino aberto aos seus torcedores. A iniciativa teve como objetivo arrecadar donativos para a população do Rio Grande do Sul. A situação foi elogiada pelo treinador Artur Jorge, que também destacou a importância da proximidade com os torcedores.

"Uma iniciativa excelente do ponto de vista de podermos alertarmos mais uma vez para uma tragédia que aconteceu aqui no país. Já tivemos a oportunidade de mostrar publicamente o nosso lado solidário. Hoje (domingo) tivemos essa oportunidade trazendo ao estádio os nossos torcedores para que pudéssemos mostrar mais uma vez aquilo que também é a cara do Botafogo esportivamente, mas também a parte social, para poder alertar, angariar, chamar atenção mais uma vez, para estarmos todos unidos neste momento de tragédia, tragédia que nós lamentamos e que estamos aqui para dar a nossa contribuição", afirmou.



Botafogo e Júnior Barranquilla estão garantidos na próxima fase. O clube colombiano joga por um empate para avançar em primeiro, porque tem três gols de saldo contra um do Alvinegro. Artur Jorge falou sobre o desejo do Alvinegro na próxima partida.



"É um jogo difícil, as duas melhores equipes do grupo. O que temos em aberto é a possibilidade do primeiro lugar. O mais importante era a classificação, conseguimos, vamos para este jogo não com menos ambição, mas com menos pressão, para lutar pela vitória e pelo primeiro lugar. Será sempre este o nosso espírito enquanto equipe. Queremos sempre vencer. Sabemos que a vitória nos garante o primeiro lugar no grupo, seria extraordinário, tendo em conta o que foi nosso trajeto", disse.